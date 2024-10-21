В Челябинской области 8 человек погибли в ДТП, устроенных водителями автобусов

В областной Госавтоинспекции рассказали, что с сегодняшнего дня, 21 октября, экипажи ДПС будут проводить профилактическую акцию «Автобус». Проверки будут проходить до 25 октября. Сотрудники ведомства уделят внимание организациям, которые занимаются пассажирскими перевозками. На предприятиях организую профилактические мероприятия, нацеленные на выявление нарушений требований безопасности дорожного движения и не допуск на линии соответствующих автобусов и водителей.