В Челябинской области 8 человек погибли в ДТП, устроенных водителями автобусов

Правоохранительные органы региона начали проводить специальную профилактическую акцию. Об этом сообщает Управление Госавтоинспекции по Челябинской области.
В 2024 году на территории региона зафиксировано 53 ДТП, случившихся по вине водителей автобусов. По данным ведомства, они унесли жизни восьми человек, а еще 75 были травмированы.
В областной Госавтоинспекции рассказали, что с сегодняшнего дня, 21 октября, экипажи ДПС будут проводить профилактическую акцию «Автобус». Проверки будут проходить до 25 октября. Сотрудники ведомства уделят внимание организациям, которые занимаются пассажирскими перевозками. На предприятиях организую профилактические мероприятия, нацеленные на выявление нарушений требований безопасности дорожного движения и не допуск на линии соответствующих автобусов и водителей.
«На автовокзалах и автостанциях пройдут проверки автобусов, выполняющих междугородние и международные перевозки, правомерность допуска автобусов и их водителей к участию в дорожном движении, соблюдения режима труда и отдыха водителей, а также законности таких перевозок», — прокомментировали в Управлении Госавтоинспекции по Челябинской области.
В ведомстве также отметили, что при проверки будут проходить в том числе с помощью скрытого контроля.