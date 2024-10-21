Уфимскую школу № 157 эвакуировали из-за внезапного пожара

Сегодня, 21 октября, в Уфе из-за пожара эвакуировали школу. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
Инцидент произошел в школе № 157 имени Героя Советского Союза Суфия Суфьянова. Из издания были эвакуированы 563 человека. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС оперативно ликвидировали горение на первом этаже в лаборантской на площади двух квадратных метров.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Причина пожара в настоящее время устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС.
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