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Уфимскую школу № 157 эвакуировали из-за внезапного пожара

В Уфе из-за пожара из школы № 157 эвакуировали 563 человек.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 21 октября, в Уфе из-за пожара эвакуировали школу. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Инцидент произошел в школе № 157 имени Героя Советского Союза Суфия Суфьянова. Из издания были эвакуированы 563 человека. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС оперативно ликвидировали горение на первом этаже в лаборантской на площади двух квадратных метров.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Причина пожара в настоящее время устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС.

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