На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия

«На Запорожской АЭС в очередной раз отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ “Ферросплавная −1”. Линия отключилась действием автоматики. Причины выясняются. Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750кВ “Днепровская”. Нарушений пределов и условий безопасности на данный момент не зафиксировано», — говорится в сообщении станции.
Как подчеркнули в пресс-службе, радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений — находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений.
«Напомним, в настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии “холодный останов”. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности», — отметили на станции.