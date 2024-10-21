На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия

«Напомним, в настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии “холодный останов”. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности», — отметили на станции.