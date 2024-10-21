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Двоих инспекторов ДПС задержали в Ростовской области, возбуждено дело

Следователи прокомментировали задержание двух инспекторов ДПС в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области двух инспекторов ДПС задержали по подозрению в получении взятки. Уже возбуждено уголовное дело (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

По данным ведомства, в октябре 2024 года правоохранители якобы получили от водителя взятку в 24 тысячи рублей. За эти деньги нужно было закрыть глаза на факт пьяного вождения без прав.

— Впоследствии водитель обратилась в правоохранительные органы. Были проведены оперативно-розыскные мероприятия, после чего инспекторов ДПС задержали. Сейчас они находятся под стражей, — прокомментировали в СК.

Выяснения по делу еще ведутся, устанавливаются обстоятельства преступления.

Напомним, ранее в МВД прокомментировали подозрения в отношении двух сотрудников полиции. Правоохранителей уволят, если их вина будет доказана во время следствия.