Двоих инспекторов ДПС задержали в Ростовской области, возбуждено дело

В Ростовской области двух инспекторов ДПС задержали по подозрению в получении взятки. Уже возбуждено уголовное дело (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
По данным ведомства, в октябре 2024 года правоохранители якобы получили от водителя взятку в 24 тысячи рублей. За эти деньги нужно было закрыть глаза на факт пьяного вождения без прав.
— Впоследствии водитель обратилась в правоохранительные органы. Были проведены оперативно-розыскные мероприятия, после чего инспекторов ДПС задержали. Сейчас они находятся под стражей, — прокомментировали в СК.
Выяснения по делу еще ведутся, устанавливаются обстоятельства преступления.
Напомним, ранее в МВД прокомментировали подозрения в отношении двух сотрудников полиции. Правоохранителей уволят, если их вина будет доказана во время следствия.