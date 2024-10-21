Один из крупнейших производителей чипов России сообщил об атаке на завод

В ночь на 21 октября в Брянской области сбили четыре украинских беспилотника. О массированной атаке дронов Минобороны России сообщало и накануне. По данным ведомства, в ночь на 20 октября были перехвачены 110 украинских дронов, в том числе шесть — над Брянской областью.