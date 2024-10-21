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Один из крупнейших производителей чипов России сообщил об атаке на завод

На предприятии «Группа Кремний Эл» в Брянской области нарушено энергоснабжение и прерваны производственные цепочки из-за ночной террористической атаки, сообщает руководство предприятия.

Источник: Ярослав Росинов/ТАСС

«Кремний Эл» — одно из крупнейших предприятий в сфере микроэлектроники в России.

«В результате ночной террористической атаки на производственные и административные корпуса завода нарушено энергоснабжение, нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, прерваны технологические производственные цепочки. Коллектив завода сплотился как никогда — все, в силу своих возможностей, участвуют в ликвидации последствий взрывов и пожаров», — говорится в сообщении.

Ситуацию прокомментировал генеральный директор предприятия Олег Данцев, заявивший, что основной задачей является «скорейшее возобновление производства изделий электронной техники». Сейчас строители проводят экспертизу возможности восстановления разрушений.

АО «Группа Кремний Эл» — одно из крупнейших предприятий микроэлектроники России, которое поставляют свою продукцию 815 компаниям. В частности, завод выпускает современные чипы, силовые модули и диоды, занимается обработкой металлов и термопласта. Штат предприятия превышает 1,7 тыс. человек. По итогам 2021 года выручка АО «Группа Кремний Эл» составила 3,9 млрд руб.

В ночь на 21 октября в Брянской области сбили четыре украинских беспилотника. О массированной атаке дронов Минобороны России сообщало и накануне. По данным ведомства, в ночь на 20 октября были перехвачены 110 украинских дронов, в том числе шесть — над Брянской областью.

Днем ранее в регионе сбили 16 БПЛА. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что один беспилотник врезался в нежилое здание. По его словам, пострадавших не было.

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