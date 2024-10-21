Казахстан выдаст Беларуси виновного в групповом убийстве в Минске

Так, в надзорном ведомства проинформировали о том, что Генпрокуратура Казахстана удовлетворила запрос Беларуси о выдаче обвиняемого в убийстве гражданина Кыргызстана. Фигуранта привлекут к уголовной ответственности за убийство с особой жестокостью, которое совершила группа лиц по предварительному сговору.