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Казахстан выдаст Беларуси виновного в групповом убийстве в Минске

Генпрокуратура Беларуси попросила Казахстан выдать обвиняемого в групповом убийстве.

Источник: Комсомольская правда

Власти Казахстана выдадут обвиняемого в групповом убийстве, которое было совершенно в Минске, сообщает международно-правовое управление Генпрокуратуры.

Так, в надзорном ведомства проинформировали о том, что Генпрокуратура Казахстана удовлетворила запрос Беларуси о выдаче обвиняемого в убийстве гражданина Кыргызстана. Фигуранта привлекут к уголовной ответственности за убийство с особой жестокостью, которое совершила группа лиц по предварительному сговору.

Ранее в Минске обвиняемый с подельниками напали и жестоко убили человека. Фигурант причинил жертве множественные травмы, что привело к его смерти.

— Уголовное дело находится в производстве главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета, — уточнили в Генпрокуратуре.

Департаменту исполнения наказаний МВД поручено организовать прием подлежащего выдаче лица на территорию Беларуси.

Еще Минздрав сказал о мошенничестве от имени руководителей в здравоохранении.

А в Минске женщина утонула в собственной ванне, а обнаружил ее сосед.