Казахстан выдаст Беларуси виновного в групповом убийстве в Минске

Власти Казахстана выдадут обвиняемого в групповом убийстве, которое было совершенно в Минске, сообщает международно-правовое управление Генпрокуратуры.
Так, в надзорном ведомства проинформировали о том, что Генпрокуратура Казахстана удовлетворила запрос Беларуси о выдаче обвиняемого в убийстве гражданина Кыргызстана. Фигуранта привлекут к уголовной ответственности за убийство с особой жестокостью, которое совершила группа лиц по предварительному сговору.
Ранее в Минске обвиняемый с подельниками напали и жестоко убили человека. Фигурант причинил жертве множественные травмы, что привело к его смерти.
— Уголовное дело находится в производстве главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета, — уточнили в Генпрокуратуре.
Департаменту исполнения наказаний МВД поручено организовать прием подлежащего выдаче лица на территорию Беларуси.
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