В Волгограде маршрутка № 56 протаранила столб в Жилгородке

Серьезная авария с общественным транспортом случилась в понедельник, 21 октября, в Жилгородке. В Дзержинском районе маршрутка № 56 врезалась в столб. В больницу с места аварии увезли водителя и трех пассажиров микроавтобуса, сообщают в ГУ МВД по региону. Маршрутчик не справился с управлением.