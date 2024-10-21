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В Волгограде маршрутка № 56 протаранила столб в Жилгородке

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Дзержинском районе.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Серьезная авария с общественным транспортом случилась в понедельник, 21 октября, в Жилгородке. В Дзержинском районе маршрутка № 56 врезалась в столб. В больницу с места аварии увезли водителя и трех пассажиров микроавтобуса, сообщают в ГУ МВД по региону. Маршрутчик не справился с управлением.

— Примерно в 13.25 часов водитель маршрутного микроавтобуса «Луидор», двигаясь по улице Космонавтов, напротив дома № 61 не справился с управлением и совершил наезд на столб.

Экипажи Госавтоинспекции продолжают работать на месте и выясняют все обстоятельства аварии. В больнице врачи обследуют пострадавших мужчину и двух женщин.