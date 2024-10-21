«Снял номера, вывез на эвакуаторе и спрятал на время». Рабочий украл «Жигули» при демонтаже гаражей в Минске, используя сложную схему

Так, 57-летний мужчина обратил внимание на ВАЗ-2103 в гараже. Он подождал, не вернется ли за автомобилем хозяин, а когда этого не произошло придумал сложную схему, чтобы выкрасть авто. Фигурант снял регистрационные знаки с авто, чтобы ее нельзя было идентифицировать с помощью камер видеонаблюдения, и вызвал эвакуатор. Водителю он сказал, что машина принадлежит его родственнику. А доставил «Жигули», мужчина в чужой район, считая, что так не навлечет на себя подозрение.