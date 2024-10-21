«Снял номера, вывез на эвакуаторе и спрятал на время». Рабочий украл «Жигули» при демонтаже гаражей в Минске, используя сложную схему

В Минске рабочий при демонтаже гаражей похитил «Жигули» у минчанина, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратился 73-летний минчанин, заявивший, что во время сноса гаражей у него пропали исправные «Жигули» стоимостью не менее 3000 белорусских рублей. Выяснилось, что демонтажем гаражей занималась бригада рабочих, а автовором оказался их подсобный рабочий.
Так, 57-летний мужчина обратил внимание на ВАЗ-2103 в гараже. Он подождал, не вернется ли за автомобилем хозяин, а когда этого не произошло придумал сложную схему, чтобы выкрасть авто. Фигурант снял регистрационные знаки с авто, чтобы ее нельзя было идентифицировать с помощью камер видеонаблюдения, и вызвал эвакуатор. Водителю он сказал, что машина принадлежит его родственнику. А доставил «Жигули», мужчина в чужой район, считая, что так не навлечет на себя подозрение.
Оперативники установили злоумышленника и вернули машину пенсионеру. Возбуждено уголовное дело.
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