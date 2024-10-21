Олбани
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Снял номера, вывез на эвакуаторе и спрятал на время». Рабочий украл «Жигули» при демонтаже гаражей в Минске, используя сложную схему

В Минске рабочий с эвакуатором украл у пенсионера «Жигули» по сложной схеме.

Источник: Комсомольская правда

В Минске рабочий при демонтаже гаражей похитил «Жигули» у минчанина, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратился 73-летний минчанин, заявивший, что во время сноса гаражей у него пропали исправные «Жигули» стоимостью не менее 3000 белорусских рублей. Выяснилось, что демонтажем гаражей занималась бригада рабочих, а автовором оказался их подсобный рабочий.

Так, 57-летний мужчина обратил внимание на ВАЗ-2103 в гараже. Он подождал, не вернется ли за автомобилем хозяин, а когда этого не произошло придумал сложную схему, чтобы выкрасть авто. Фигурант снял регистрационные знаки с авто, чтобы ее нельзя было идентифицировать с помощью камер видеонаблюдения, и вызвал эвакуатор. Водителю он сказал, что машина принадлежит его родственнику. А доставил «Жигули», мужчина в чужой район, считая, что так не навлечет на себя подозрение.

Оперативники установили злоумышленника и вернули машину пенсионеру. Возбуждено уголовное дело.

Между тем Казахстан выдаст Беларуси виновного в групповом убийстве в Минске.

Еще Минздрав сказал о мошенничестве от имени руководителей в здравоохранении.