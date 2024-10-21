Появились подробности об унесшем жизни детей пожаре под Пермью 21 октября 2024 года

Одиннадцать жильцов дома смогли самостоятельно выбраться из своих квартир. Однако в одной из квартир произошла трагедия. Там погибли трое мальчиков в возрасте 1 года, 3 и 5 лет. Их мать отлучилась из дома в момент возгорания. Когда начался пожар, она прибежала в квартиру и пыталась спасти детей самостоятельно, однако потеряла сознание.