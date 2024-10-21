Появились подробности об унесшем жизни детей пожаре под Пермью 21 октября 2024 года

Пожар произошел в двухэтажном доме утром 21 октября. Он охватил площадь в 140 квадратных метров. Для тушения возгорания привлекли 20 бойцов пожарной охраны и пять единиц специальной техники.
Одиннадцать жильцов дома смогли самостоятельно выбраться из своих квартир. Однако в одной из квартир произошла трагедия. Там погибли трое мальчиков в возрасте 1 года, 3 и 5 лет. Их мать отлучилась из дома в момент возгорания. Когда начался пожар, она прибежала в квартиру и пыталась спасти детей самостоятельно, однако потеряла сознание.
Многодетная мать с множественными ожогами доставлена в медицинское учреждение, ей оказывают всю необходимую помощь. С ней планируют работать и психологи ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.
Жительница квартиры на первом этаже пострадавшего от пожара дома рассказала «Аргументам и фактам», что пожарные успели вынести ее соседа. Мужчина лежал дома после инсульта и не мог передвигаться самостоятельно.
Тем временем органам дознания ГУ МЧС РФ и следователям предстоит определить причины и обстоятельства произошедшего. Потребуется установить виновников возгорания и, если они будут обнаружены, привлечь их к ответственности.
Это не первое возгорание с гибелью детей за неделю. Ранее в Тульской области при пожаре погибли трое детей в возрасте от 3 до 8 лет.