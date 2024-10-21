13-летний подросток и 70-летняя женщина попали под колеса автомобилей в Братске

Так первая авария произошла около 19:00 на улице Комсомольской. Водитель за рулем Toyota Land Cruiser дождался, пока на светофоре загорится зеленый цвет, после чего начал движение. Однако в этом момент по «зебре» шел 13-летний подросток, который не успел вовремя перейти дорогу. Его сбили, врачи зафиксировали множественные ушибы.