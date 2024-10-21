13-летний подросток и 70-летняя женщина попали под колеса автомобилей в Братске

В Братске 19 октября 2024 произошло сразу две аварии, в которых пострадали пешеходы. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
Так первая авария произошла около 19:00 на улице Комсомольской. Водитель за рулем Toyota Land Cruiser дождался, пока на светофоре загорится зеленый цвет, после чего начал движение. Однако в этом момент по «зебре» шел 13-летний подросток, который не успел вовремя перейти дорогу. Его сбили, врачи зафиксировали множественные ушибы.
— Двумя часами позже, на улице Космонавтов города металлургов, 70-летняя женщина попала под колеса Нивы в то время, когда переходила проезжую часть в неустановленном месте. Ее отвезли в больницу, — рассказывают в пресс-службе Госавтоинспекции.
Если следовать недельной сводке, то 19 октября оказалось самым аварийным днем, тогда зафиксировали семь дорожно-транспортных происшествий. Правоохранители начали всестороннюю проверку, по результатам которой примут решение.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском районе произошло смертельное ДТП. Водитель «Лады» врезался в грузовик.