Под Ростовом мужчина из мести сжег машину коллеги

В Белой Калитве Ростовской области конфликт на работе закончился неожиданным образом. Обиженный работник облил автомобиль другого сотрудника горючей смесью и чиркнул зажигалкой.
Как рассказали в ГУ МВД по Ростовской области, водитель «Газели» приехал в Белую Калитву в командировку. Днем встретился с коллегой. Во время беседы мужчины поссорились. Правда, разошлись мирно.
А вечером 37-летний дончанин выпил спиртное, и обида взыграла в нем с новой силой. Мужчина отправился к командировочному в гостиницу. Но коллега не стал открывать дверь.
Тогда дончанин решил отомстить. Вначале думал порезать колеса на «Газели», но потом вспомнил, что у него есть зажигательная смесь.
Ею облил машину, поджег автомобиль, после чего скрылся с места.
Полиции не составило труда вычислить поджигателя.
— В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», — прокомментировали в пресс-службе донского главка.