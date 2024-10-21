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Под Ростовом мужчина из мести сжег машину коллеги

Под Ростовом водитель спалил «Газель» коллеги за то, что тот не открыл ему вечером дверь.

Источник: Комсомольская правда

В Белой Калитве Ростовской области конфликт на работе закончился неожиданным образом. Обиженный работник облил автомобиль другого сотрудника горючей смесью и чиркнул зажигалкой.

Как рассказали в ГУ МВД по Ростовской области, водитель «Газели» приехал в Белую Калитву в командировку. Днем встретился с коллегой. Во время беседы мужчины поссорились. Правда, разошлись мирно.

А вечером 37-летний дончанин выпил спиртное, и обида взыграла в нем с новой силой. Мужчина отправился к командировочному в гостиницу. Но коллега не стал открывать дверь.

Тогда дончанин решил отомстить. Вначале думал порезать колеса на «Газели», но потом вспомнил, что у него есть зажигательная смесь.

Ею облил машину, поджег автомобиль, после чего скрылся с места.

Полиции не составило труда вычислить поджигателя.

— В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», — прокомментировали в пресс-службе донского главка.