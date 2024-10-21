«Попал в “Темный Лес” и стал все крушить». Пьяный белорус разбил окна на ж/д станции и повредил машины на парковке

Инцидент произошел на железнодорожной станции «Темный Лес» на Могилевщине. Так, вечером в сентябре работники станции обратили внимание на человека, лежавшего на скамейке. Железнодорожники спросили пассажира о самочувствии, а он попросил сигарету, а получив отказ, рассвирепел и начал крушить ж/д станцию. Несколько раз мужчина ударил входную дверь, потом стал бить окна в зале ожидания, а затем набросился на машины работников на парковке у станции. Пьяный фигурант бил ногами по кузову «Тойота Карина» и «Сеат Ибица», сломал зеркала заднего вида.