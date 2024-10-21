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В Ростовской области разбираются в истории о «ферме с рабами»

Полиция разбирается в истории о «ферме с рабами» в Ростовской области.

Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт — РИА Новости. Правоохранительные органы разбираются в истории о «ферме с рабами» в Ростовской области, полиция проводит опросы на месте, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

«Поступило сообщение о том, что на одной из ферм в Ростовской области нарушаются права людей — им не платят за работу. Полиция выехала на место, проводятся опросы работников и землевладельцев», — сказал собеседник агентства.

Ранее в Telegram-канале Don Mash появилась информация о том, что под Ростовом из трудового рабства спасли 18 человек, работавших на ферме за еду. Одному из них удалось связаться с семьей, та обратилась в полицию.