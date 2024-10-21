Поиски пропавшего более полугода назад уфимского подростка могут закончиться уже через несколько недель

Поиски пропавшего более полугода назад в Уфе 14-летнего мальчика могут закончиться уже через пару несколько недель.
Напомним, что минувшей весной, вечером 30 марта, появилось сообщение о пропаже 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова. Мальчики вместе занимались спортивным туризмом в городском Детском центре «Меридиан». В начале марта подростки принимали участие в соревновании среди учащихся по спортивному туризму «Туристская лыжня — 2024», где заняли первое место. Соревнования проходили рядом с детским лагерем «Чайка», и после субботних занятий юные спортсмены пошли туда погулять.
В какой-то момент подростки перестали выходить на связь. Взволнованные родители сначала попробовали их найти самостоятельно, а потом обратились за помощью к спасателям и полицейским.
31 марта в МЧС Башкирии сообщил о первой зацепке: рюкзаки школьников нашли в лесу рядом с шестой пристанью. Следственный комитет республики, в свою очередь, по факту исчезновения школьников завел уголовное дело.
На 58 день поисков на берегу реки Белой в Уфе спасатели нашли труп одного из подростков. Им оказался Павел Паличев. Родители опознали мальчика и подтвердили его личность.
Заместитель главы отдела криминалистики Следственного комитета Башкирии, майор юстиции Иван Костырев рассказал информационному агентству «Башинформ», что поиски второго Дамира Адигамова будут продолжаться, пока водоемы не покроются льдом. Однако их возобновят в следующем году, если потребуется.
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