Новосибирцы встали в длинную пробку из-за ДТП с автобусом на проезде Энергетиков

Вечером 21 октября жители Новосибирска застряли в пробке перед Димитровским мостом на левом берегу Оби, которая растянулась на несколько километров.
Причиной стало ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика на проезде Энергетиков. Эту информацию подтверждают пользователи сервиса «2ГИС».
По данным телеграм-канала «АСТ-54 Black», водитель автобуса догнал впереди идущий тягач «Sitrak» с полуприцепом. В результате транспортные средства перекрыли две полосы движения по направлению с левого берега на правый.
На месте сейчас работают спасатели и сотрудники полиции. На данный момент Госавтоинспекция еще не давала комментарий по данному происшествию. Пока остается надеяться, что оно обошлось без пострадавших.
Как сообщала КП-Новосибирск, накануне в Ленинском районе парень на БМВ Х5 без номеров протаранил авто с грудным ребенком.