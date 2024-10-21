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Новосибирцы встали в длинную пробку из-за ДТП с автобусом на проезде Энергетиков

Автобус влетел в грузовик.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 21 октября жители Новосибирска застряли в пробке перед Димитровским мостом на левом берегу Оби, которая растянулась на несколько километров.

Причиной стало ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика на проезде Энергетиков. Эту информацию подтверждают пользователи сервиса «2ГИС».

По данным телеграм-канала «АСТ-54 Black», водитель автобуса догнал впереди идущий тягач «Sitrak» с полуприцепом. В результате транспортные средства перекрыли две полосы движения по направлению с левого берега на правый.

На месте сейчас работают спасатели и сотрудники полиции. На данный момент Госавтоинспекция еще не давала комментарий по данному происшествию. Пока остается надеяться, что оно обошлось без пострадавших.

Как сообщала КП-Новосибирск, накануне в Ленинском районе парень на БМВ Х5 без номеров протаранил авто с грудным ребенком.