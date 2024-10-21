Житель Пермского края убил собутыльника и заставил очевидцев закопать его труп

Городской суд Соликамска вынес наказание 59-летнему жителю поселка Усовский Соликамского округа. За совершение жестокого убийства подсудимому назначили 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кровавая драма разыгралась в Пермском крае 23 февраля этого года.
Теплая компания собралась отметить мужской праздник — День защитника Отечества. Во время бурного застолья между хозяином квартиры и его гостем возник конфликт.
Мужчина нанес потерпевшему множественные удары руками, ногами по голове, а также различным частям тела. После этого он связал ноги жертвы полимерной лентой и протащил в сторону подвала квартиры, а затем скинул туда головой вниз.
На этом гость не остановился. Чтобы сокрыть следы преступления, он под угрозой применения физического насилия к очевидцам совершенного преступления приказал им закопать тело убитого в том самом подвале.
В ходе следствия, подсудимый вину в предъявленном обвинении не признал и пояснил, что удары он не наносил, а пьяный хозяин квартиры сам упал в подвал через открытую крышку в полу, которую открыли собутыльники, чтобы подшутить над ним.
В Пермском краевом суде сообщили, в апелляционной жалобе осужденный просил приговор отменить. По его словам, судом не проверена причастность свидетелей к убийству хозяина квартиры: они неоднократно избивали собутыльника, а в момент совершения убийства били его табуреткой, руками и ногами.
Судебная коллегия по уголовным делам краевого суда пришла к выводу, что убеждение суда первой инстанции достаточны для разрешения дела. Приговор оставлен без изменения, жалоба осужденного — без удовлетворения.