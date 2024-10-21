«Хотел помочь маме и случайно устроил пожар». Под Пинском 12-летний мальчик получил ожоги, когда работал с бензотриммером

Школьник попробовал вынести горящую канистру на улицу, но пролил бензин себе на ноги и загорелся. Потушив себя, мальчик позвонил в МЧС, потому что уже загорелась хозпостройка, где все происходило. Пострадавшего мальчика госпитализировали с ожогами.