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«Хотел помочь маме и случайно устроил пожар». Под Пинском 12-летний мальчик получил ожоги, когда работал с бензотриммером

Под Пинском школьник получил ожоги от вспышки бензина, работая с бензотриммером.

Источник: Комсомольская правда

Школьник получил сильные ожоги, когда работал с бензотриммером, помогая маме по хозяйству, рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области.

Несчастный случай произошел в Пинском районе. В тот день 12-летний школьник захотел помочь маме и покосить траву на участке. В хозпостройке подросток заливал бензин в бак триммера, но пролил часть горючего. Мальчик попытался скрыть следы пролитого топлива, поджег участок, но внезапно произошла вспышка, загорелся и бензин в канистре.

Школьник попробовал вынести горящую канистру на улицу, но пролил бензин себе на ноги и загорелся. Потушив себя, мальчик позвонил в МЧС, потому что уже загорелась хозпостройка, где все происходило. Пострадавшего мальчика госпитализировали с ожогами.

Школьник устроил пожар, когда хотел помочь маме. Фото: ГКСЭ.

— На теле ребенка зафиксированы термические ожоги общей площадью 6%, Телесные повреждения относятся к категории менее тяжких по признаку длительного расстройства здоровья на срок не более четырех месяцев, — прокомментировали в ГКСЭ.

Еще пьяный белорус разбил окна на ж/д станции и повредил машины на парковке: «Попал в “Темный Лес” и стал все крушить».

А в Минске женщина утонула в собственной ванне, а обнаружил ее сосед.