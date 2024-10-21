«Хотел помочь маме и случайно устроил пожар». Под Пинском 12-летний мальчик получил ожоги, когда работал с бензотриммером

Школьник получил сильные ожоги, когда работал с бензотриммером, помогая маме по хозяйству, рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области.
Несчастный случай произошел в Пинском районе. В тот день 12-летний школьник захотел помочь маме и покосить траву на участке. В хозпостройке подросток заливал бензин в бак триммера, но пролил часть горючего. Мальчик попытался скрыть следы пролитого топлива, поджег участок, но внезапно произошла вспышка, загорелся и бензин в канистре.
Школьник попробовал вынести горящую канистру на улицу, но пролил бензин себе на ноги и загорелся. Потушив себя, мальчик позвонил в МЧС, потому что уже загорелась хозпостройка, где все происходило. Пострадавшего мальчика госпитализировали с ожогами.
— На теле ребенка зафиксированы термические ожоги общей площадью 6%, Телесные повреждения относятся к категории менее тяжких по признаку длительного расстройства здоровья на срок не более четырех месяцев, — прокомментировали в ГКСЭ.
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