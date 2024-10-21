Семья погибшей после пластики женщины ждет результаты экспертизы в Иркутске

В Иркутске продолжается расследование уголовного дела о гибели матери двоих детей после пластической операции. В это время семья ждет результаты судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, в середине мая 2024 33-летняя женщина обратилась в частную клинику, хотела убрать последствия двух перенесенных родов, а именно «фартук» на животе. Однако косметическая операция обернулась ужасными последствиями.
Через несколько дней после хирургического вмешательства женщина в тяжелом состоянии попала в Областную клиническую больницу, впала в кому. А спустя две недели умерла. Из заключения о смерти следует, что у нее была сильная нехватка кислорода.
— При введении общего наркоза состояние потерпевшей резко ухудшилось, и она впала в кому. Оказываемые медицинскими работниками мероприятия никакого результата не принесли, — рассказали тогда в СУ СКР по Иркутской области.
Позже выяснилось, что в клинике, где оперировали женщину, нашли множественные нарушения. Оказалось, что у лечащего врача не было документов, которые позволяли ему осуществлять медицинскую деятельность. Помимо этого допустили ошибки при ведении документации, не соблюдали условия хранения лекарственных препаратов.
Напомним, судебно-медицинскую экспертизу обещали подготовить к концу 2024, именно от нее и будет зависеть исход уголовного дела.