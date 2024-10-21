«Фермера», который держал в рабстве людей в Ростовской области, несколько раз объявляли в федеральный розыск

Как рассказали нам «невольники», они до последнего верили, что им заплатят за труды. Одна из поварих заявила, что Раджа выдал ей целую тысячу. По словам женщины, она надеялась вернуться к себе домой в Сальск после окончания полевых работ. В итоге отправкой домой освобождённых рабов сейчас занимаются волонтёры организации «Альтернатива». Антон, благодаря которому удалось попасть в рабовладельческое село, с близкими, он в нормальном состоянии, сейчас решают, нужен ли ему психолог.