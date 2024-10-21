«Фермера», который держал в рабстве людей в Ростовской области, несколько раз объявляли в федеральный розыск

По данным SHOT, 44-летний Радж Лиманский ранее сбегал несколько раз из психбольницы, где был на принудительном лечении.
Как нам стало известно, рабовладелец — уроженец Азова Ростовской области. Ранее Радж привлекался по статье «Похищение человека», а также объявлялся в федеральный розыск, так как скрылся от следствия, находясь под подпиской о невыезде по статье «Мошенничество». Чуть позже неадеквата объявляли в оперативный розыск — так он сбежал из психушки. До того как обзавестись фермой с рабами, Радж успел поработать механиком-накладчиком и слесарем.
Как рассказали нам «невольники», они до последнего верили, что им заплатят за труды. Одна из поварих заявила, что Раджа выдал ей целую тысячу. По словам женщины, она надеялась вернуться к себе домой в Сальск после окончания полевых работ. В итоге отправкой домой освобождённых рабов сейчас занимаются волонтёры организации «Альтернатива». Антон, благодаря которому удалось попасть в рабовладельческое село, с близкими, он в нормальном состоянии, сейчас решают, нужен ли ему психолог.
Возбуждено уголовное дело об использовании рабского труда. «Фермеру» грозит до 10 лет лишения свободы.