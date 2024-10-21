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В Ростовской области после освобождения рабов с фермы завели дело

Под Ростовом фермер заставлял людей трудится на полях бесплатно.

Источник: Комсомольская правда

В Аксайском районе Ростовской области один из фермеров использовал рабский труд. На полях часами на пролет бесплатно работали люди, у которых отобрали паспорта и телефоны.

Об этом стало известно после того, как один из работников нашел телефон и позвонил родному брату. Известно, что на ферме трудились как женщины, так и мужчины. Из рабства удалось вызволить шестерых человек.

В пресс-службе СУ СК по Ростовской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Использование рабского труда».