В Ростовской области из-за короткого замыкания сгорел дом

В Орловском районе из-за короткого замыкания светильника произошел пожар в частном доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось 18 октября в поселке Красноармейском.
По предварительной информации ведомства, пока хозяева были в гостях, в доме произошло короткое замыкание светильника. Буквально за считанные секунды пламя охватило натяжной потолок. Затем огонь перекинулся на вещи и мебель. Пожар заметили соседи и вызвали спасателей.
Прибывшие спасатели незамедлительно начали тушить огонь. Сотрудники МЧС потушили пожар на 130 квадратных метрах. К счастью, обошлось без пострадавших.