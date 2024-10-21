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В Ростовской области из-за короткого замыкания сгорел дом

В Орловском районе потолочный светильник оставил семью без жилья.

Источник: Комсомольская правда

В Орловском районе из-за короткого замыкания светильника произошел пожар в частном доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось 18 октября в поселке Красноармейском.

По предварительной информации ведомства, пока хозяева были в гостях, в доме произошло короткое замыкание светильника. Буквально за считанные секунды пламя охватило натяжной потолок. Затем огонь перекинулся на вещи и мебель. Пожар заметили соседи и вызвали спасателей.

Прибывшие спасатели незамедлительно начали тушить огонь. Сотрудники МЧС потушили пожар на 130 квадратных метрах. К счастью, обошлось без пострадавших.