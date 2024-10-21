В Ростовской области из-за короткого замыкания сгорел дом

По предварительной информации ведомства, пока хозяева были в гостях, в доме произошло короткое замыкание светильника. Буквально за считанные секунды пламя охватило натяжной потолок. Затем огонь перекинулся на вещи и мебель. Пожар заметили соседи и вызвали спасателей.