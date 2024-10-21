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На дороге из Уфы в Самару на ходу загорелся «ГАЗон»

На трассе Уфа-Самара дотла сгорел грузовик.
Источник: Комсомольская правда

В Буздякском районе Башкирии на трассе произошел пожар. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Инцидент произошел на 1365 километре дороги Уфа-Самара около села Старые Багады, здесь прямо на ходу вспыхнул грузовик «ГАЗон». Прибывшие на место ЧП пожарные МЧС потушил автомобиль, однако он все равно успел сильно выгореть.

К счастью, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

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