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В Мытищах нетрезвая автоледи повредила десять машин

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Автоледи в нетрезвом состоянии повредила во дворе дома в Мытищах Московской области десять машин и скрылась с места ДТП, сообщает подмосковная полиция.

Источник: © РИА Новости

Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник во дворе дома, расположенного на улице Ильинского.

«Женщина 1991 года рождения с внешними признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем марки “Киа”, повредила десять припаркованных машин и покинула место ДТП. В результате ДТП пострадавших нет», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Правонарушительница уже установлена и доставлена в отдел полиции, в отношении нее составлены административные протоколы по статье 12.26 «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».