В Мытищах нетрезвая автоледи повредила десять машин

Правонарушительница уже установлена и доставлена в отдел полиции, в отношении нее составлены административные протоколы по статье 12.26 «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».