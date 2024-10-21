В Мытищах нетрезвая автоледи повредила десять машин

Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник во дворе дома, расположенного на улице Ильинского.
«Женщина 1991 года рождения с внешними признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем марки “Киа”, повредила десять припаркованных машин и покинула место ДТП. В результате ДТП пострадавших нет», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Правонарушительница уже установлена и доставлена в отдел полиции, в отношении нее составлены административные протоколы по статье 12.26 «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».