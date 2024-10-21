Блогера Камикадзе Ди* заочно приговорили к восьми годам за фейки об армии

«Суд назначил 8 лет колонии», — сказали в суде.
Также Иванову* запретили на четыре года администрировать интернет-ресурсы.
Блогеру заочно предъявлено обвинение по части 1 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ), он объявлен в розыск.
Иванов* ведет блог на YouTube, где рассуждает о новостях политики. В феврале 2023 года платформа заблокировала его блог из-за нарушений правил сообщества, но он завел новый. Сам он сообщал ранее, что эмигрировал в Чехию.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.