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Блогера Камикадзе Ди* заочно приговорили к восьми годам за фейки об армии

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии блогера Дмитрия Иванова (Камикадзе Ди)* за фейки об армии, сообщили РИА Новости в инстанции.

«Суд назначил 8 лет колонии», — сказали в суде.

Также Иванову* запретили на четыре года администрировать интернет-ресурсы.

Блогеру заочно предъявлено обвинение по части 1 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ), он объявлен в розыск.

Иванов* ведет блог на YouTube, где рассуждает о новостях политики. В феврале 2023 года платформа заблокировала его блог из-за нарушений правил сообщества, но он завел новый. Сам он сообщал ранее, что эмигрировал в Чехию.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.