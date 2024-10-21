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«150 человек эвакуированы и 12 спасены»: пожар в уфимской девятияэтажке унес жизнь мужчины

В Уфе во время смертельного пожара эвакуировали 150 человек.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 21 октября, в Уфе произошел пожар, во время которого погиб человек. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

На пятом этаже жилого дома, расположенного на улице Адмирала Макарова, загорелась квартира. Коридоры здания заполнились дымом. Сотрудники МЧС и спасатели Управления гражданской защиты столицы республики эвакуировали 80 жителей, еще 70 жильцов успели выбежать на улицу самостоятельно. Специалистам удалось спасти 12 человек.

Огнеборцы локализовали и ликвидировали открытое горение на площади десяти квадратных метров. К тушению было привлечено 34 человека и 11 единиц техники.

К сожалению, в сгоревшей квартире был обнаружен погибший мужчина, его личность устанавливается. Также пострадала женщина, ее госпитализировали.

— Все обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС, — сообщает экстренная служба.

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