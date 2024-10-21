Развожаев сообщил о гибели капитана ВМФ в Сирии

В последние годы Михайленко преподавал в ЧВВМУ, но «не отсиживался в учебных аудиториях», отметил Развожаев. «Он пользовался каждой возможностью побывать там, где на практике применяются новые тактические приемы, испытываются образцы вооружений и военной техники. По отзывам сослуживцев, он был настоящим боевым товарищем, профессионалом, умело обучал и воспитывал молодых курсантов — будущих офицеров и адмиралов российского флота», — сообщил севастопольский губернатор.