Развожаев сообщил о гибели капитана ВМФ в Сирии

В Сирии погиб капитан I ранга российского Военно-морского флота Никоалй Михайленко, 21 октября его похоронили в Севастополе, заявил губернатор региона Михаил Развожаев в телеграм-канале.
«Николай Николаевич Михайленко погиб при выполнении специальных задач в Сирийской Арабской Республике», — написал он.
Как рассказал Развожаев, Михайленко родился в Чернигове в семье военного, после школы поступил в Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова (ЧВВМУ) в Севастополе. После окончания училища он проходил службу в Военно-морском флоте (ВМФ) на должностях офицерского состава.
В последние годы Михайленко преподавал в ЧВВМУ, но «не отсиживался в учебных аудиториях», отметил Развожаев. «Он пользовался каждой возможностью побывать там, где на практике применяются новые тактические приемы, испытываются образцы вооружений и военной техники. По отзывам сослуживцев, он был настоящим боевым товарищем, профессионалом, умело обучал и воспитывал молодых курсантов — будущих офицеров и адмиралов российского флота», — сообщил севастопольский губернатор.
Российская операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Российские войска отправились туда, чтобы поддержать правительственные силы в борьбе с террористическими группировками и обеспечить суверенитет страны.
В марте 2016 года президент России Владимир Путин отдал приказ о начале вывода основной части российской группировки из Сирии, заявив, что поставленная задача «в целом выполнена». В декабре 2017 года он приехал на российскую авиабазу Хмеймим и приказал приступить к выводу группировки войск в пункты их постоянной дислокации.
В 2019 году Кремль подчеркнул, что власти России преследуют в Сирии единственную цель — обеспечить территориальную целостность и суверенитет этой страны. По достижении этой цели российские войска покинут страну, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Сирии по-прежнему функционируют российская военная авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус, кроме того, в стране находятся подразделения военной полиции, расчеты ПВО