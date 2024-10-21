Умер бывший фронтмен Iron Maiden Пол Ди’Анно

Пол Эндрюс (настоящее имя музыканта) родился 17 мая 1958 года в пригороде Лондона Чингфорде. После смерти его отца семья переехала ближе к Ист-Энду. Там музыкант учился в местной школе и играл в нескольких панк-группах. В 1978 году он стал вокалистом созданной несколькими годами ранее группы Iron Maiden. Он был первым настоящим фронтменом коллектива, с ним Iron Maiden записала свой первый студийный альбом. До Пола Ди’Анно вокалистами были Пол Дэй и Дэннис Уилкок, с которыми группа давала концерты, но не успела записать ни одного альбома.