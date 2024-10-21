В Судане сбили грузовой самолет, на котором могли быть россияне

Пользователи X публикуют кадры с места крушения в Северном Дарфуре. На видео и фото, размещенных в том числе пользователем Alqadh News, показаны документы пилотов экипажа. У одного из них — российский паспорт, у другого — удостоверение главного инженера «Airline Transport Incorporation FZC», компании, базирующейся в ОАЭ и связанной с Киргизией. На удостоверении также написано «Международный аэропорт Манас» — это главный международный аэропорт Киргизии.