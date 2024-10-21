Опубликованы кадры, на которых видно падение грузового самолета в Судане

На них также показаны последствия крушения — разрушенное воздушное судно, охваченное пламенем. Зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре.
У одного из членов экипажа был значок главного инженера «Airline Transport Incorporation FZC». Еще у одного члена экипажа обнаружили паспорт гражданина РФ. Среди обломков также была найдена инструкция по безопасности на русском языке.
21 октября российское посольство сообщило, что в Судане сбит грузовой самолет, в котором, предположительно, находились россияне. До этого захватившие западный регион Судана мятежные «Силы быстрого реагирования» заявили, что в провинции Северный Дарфур сбили суданский грузовой самолет Ил-76.