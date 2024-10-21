Олбани
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В уфимском СНТ «Электроаппарат» загорелся дом

В Уфе вспыхнул двухэтажный дом на садовом участке.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 21 октября, в Уфе на садовом участке вспыхнул двухэтажный дом. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Башкирии.

ЧП случилось на территории садового некоммерческого товарищества «Электроаппарат» в Демском районе столицы республики. Здесь загорелся двухэтажный дом.

Прибывшие на место инцидента огенборцы ликвидировали горение. К счастью, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

Причину произошедшего устанавливает дознаватель МЧС.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.