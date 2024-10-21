В уфимском СНТ «Электроаппарат» загорелся дом

Сегодня вечером, 21 октября, в Уфе на садовом участке вспыхнул двухэтажный дом. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Башкирии.
ЧП случилось на территории садового некоммерческого товарищества «Электроаппарат» в Демском районе столицы республики. Здесь загорелся двухэтажный дом.
Прибывшие на место инцидента огенборцы ликвидировали горение. К счастью, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал.
Причину произошедшего устанавливает дознаватель МЧС.
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