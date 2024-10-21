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Армия Израиля заявила о нанесении авиаудара по Дамаску

Израильские военнослужащие нанесли авиаудар по Дамаску. Об этом сообщила армия обороны Израиля.

Источник: Reuters

Отмечается, что целью удара был новый командир подразделения «Хезболлы», отвечающего за «переброску оружия и денег».

Ранее израильские военные зафиксировали запуск около 30 ракет по северным районам страны с территории Ливана.