Армия Израиля заявила о нанесении авиаудара по Дамаску

Отмечается, что целью удара был новый командир подразделения «Хезболлы», отвечающего за «переброску оружия и денег».
Ранее израильские военные зафиксировали запуск около 30 ракет по северным районам страны с территории Ливана.
Израильские военнослужащие нанесли авиаудар по Дамаску. Об этом сообщила армия обороны Израиля.
Отмечается, что целью удара был новый командир подразделения «Хезболлы», отвечающего за «переброску оружия и денег».
Ранее израильские военные зафиксировали запуск около 30 ракет по северным районам страны с территории Ливана.