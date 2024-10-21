В Судане потерпел крушение Ил-76. Среди членов экипажа, предположительно, находился инженер из Башкирии

По одной из версий, потерпевший крушение Ил-76 летел в суданскую провинцию Западного Кордофана. Там еще в начале октября неудачно приземлился и повредил двигатели самолет с военной помощью. Чтобы его починить, на место аварийной посадки и был направлен грузовой лайнер с запчастями и инженерами. По данным СМИ Судана, воздушное судно по ошибке сбили участники местного военизированного формирования из Сил быстрого реагирования — они приняли его за бомбардировщик.