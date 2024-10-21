В Судане потерпел крушение Ил-76. Среди членов экипажа, предположительно, находился инженер из Башкирии

Сегодня, 21 октября, в Судане сбили грузовой самолет Ил-76. В составе экипажа находились двое россиян. Одним из них, предположительно, оказался Антон С. из Башкирии. Его паспорт обнаружили на месте крушений — фото документа опубликовали местные СМИ.
Изначально о ЧП сообщило российское посольство в Судане.
— Представители [Сил быстрого реагирования] сообщают через свои соцсети, что на западе Судана сбили грузовой самолет в состав экипажа которого, по их версии, входили российские граждане/ Со своей стороны, Посольство в контакте с суданскими властями предпринимает все необходимые действия для выяснения обстоятельств данного инцидента. Ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями [регионе] Дарфуре, — говорится в заявлении.
По одной из версий, потерпевший крушение Ил-76 летел в суданскую провинцию Западного Кордофана. Там еще в начале октября неудачно приземлился и повредил двигатели самолет с военной помощью. Чтобы его починить, на место аварийной посадки и был направлен грузовой лайнер с запчастями и инженерами. По данным СМИ Судана, воздушное судно по ошибке сбили участники местного военизированного формирования из Сил быстрого реагирования — они приняли его за бомбардировщик.
На месте крушения Ил-76 были обнаружены документы двоих членов экипажа из России: главного инженера Виктора Г. и, предположительно, авиаинженера Антона С. из башкирского города Туймазы. Последнему 33 года — день рождения, судя по информации в соцсетях, он отметил ровно десять дней назад, 11 октября. В последний раз в сети он находился в половине четвертого утра по московскому времени.
Дома у мужчины осталась семья: жена, с которой он более десяти лет в браке, и две дочки четырех и семи лет. Отметим, что официальной информации о личностях, погибших в результате крушения пока, не поступало.
С апреля 2023 года в Судане идет гражданская война между правительственными вооруженными и Силами быстрого реагирования.