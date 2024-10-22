В Сочи полиция разыскивает блогера-провокатора

В Сочи полиция проводит проверку после жалоб на мужчину, оскорблял прохожих на улицах. Видеозаписи, на которых молодой человек делает девушкам грубые предложения, стали распространяться в соцсетях 21 октября.
«Полиция Сочи проверяет информацию о блогере, который опубликовал в сети Интернет видеоролики с оскорбительным поведением в отношении местных жительниц», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Блогер-провокатор приехал из Ставропольского края. Для контента он настойчиво пристает к девушкам, в том числе и несовершеннолетним, и фиксирует это на видеокамеру. Затем оскорбительные записи появляются в его соцсетях.