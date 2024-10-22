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В Балашихе загорелся склад на площади 400 кв. м

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Пожарные ликвидируют возгорание на складе в Московской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Инцидент случился в Балашихе. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.

«В подмосковной Балашихе сотрудники МЧС России тушат склад. В микрорайоне Салтыковка горит помещение на 400 квадратах», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

На месте работают 30 человек и шесть единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Аксае Ростовской области произошёл пожар на складе стройматериалов.