Что произошло в Иркутске в ночь на 22 октября 2024: последние новости

Водитель «Лады» врезался в грузовик и погиб на трассе в Иркутском районе.
Мужчина выбрал небезопасную скорость движения и врезался в большегруз, который в это же время ехал в попутном направлении. Водитель скончался еще в машине скорой помощи, а его пассажир получил травмы.
Жительница Иркутского района получала пособие на несуществующего ребенка.
Более года она ежемесячно забирала выплаты, чем причинила ущерб на сумму более 313 тысяч рублей. За мошенничество она отправится в колонию.
Четыре человека заболели гриппом в Иркутской области за неделю.
Помимо этого более 17 тысяч человек заболело ОРВИ, это чуть меньше, чем было зафиксировано до этого. Специалисты отмечают, что уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями находится ниже эпидемического порога на 25,4%.