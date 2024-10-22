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В Сумах и Сумской области прогремели взрывы

Источник: Аргументы и факты

Взрыв произошёл в городе Сумы, информирует украинский телеканал «Общественное».

«В Сумах был слышен взрыв», — рассказали журналисты.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области Украины объявлена тревога с воздуха.

По информации ТСН, взрывы также прогремели в городе Ахтырка Сумской области. Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по складу Вооружённых сил Украины с боеприпасами в Сумской области.