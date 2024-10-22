Экстрадированному из Камбоджи россиянину вменяют пять преступлений

«Волков обвиняется в совершении пяти тяжких преступлений, совершенных более трех лет назад в составе организованной преступной группы. Полученные в ходе расследования данные свидетельствуют о том, что Волков инкриминируемые ему преступления совершил из корыстных побуждений», — сказано в документах.
По версии следствия, с 2011 по 2016 год злоумышленник и его сообщники похитили бюджетные деньги, выделенные министерством культуры РФ. Нанесенный ущерб составил более 19 миллионов рублей.
Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что обвиняемый руководил одной из фирм-подрядчиков, с которой чиновники заключали государственные контракты по историко-культурной экспертизе объектов культурного наследия на территории Соловецкого монастыря и отдельных сооружений островов Соловецкого архипелага.
В январе 2020 года был организован международный розыск фигуранта.
В мае прошлого года Мещанский суд Москвы по делу о хищении приговорил к срокам от 2 до 4 лет колонии экс-руководителя департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Владимира Цветнова, его бывшего заместителя Павла Мосолова и коммерсантов Татьяну Магдееву и Сергея Семикова, которые выиграли тендеры на проведение работ по реставрации Соловецкого монастыря. Назначенное наказание всем четверым суд счел отбытым в СИЗО и под домашним арестом.