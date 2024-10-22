Экстрадированному из Камбоджи россиянину вменяют пять преступлений

В мае прошлого года Мещанский суд Москвы по делу о хищении приговорил к срокам от 2 до 4 лет колонии экс-руководителя департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Владимира Цветнова, его бывшего заместителя Павла Мосолова и коммерсантов Татьяну Магдееву и Сергея Семикова, которые выиграли тендеры на проведение работ по реставрации Соловецкого монастыря. Назначенное наказание всем четверым суд счел отбытым в СИЗО и под домашним арестом.