В Колумбии поймали одного из крупнейших наркобаронов благодаря бильярду

В Колумбии в результате совместной операции местной полиции, Европола и итальянских карабинеров задержали наркоторговца Густаво Ночеллу по прозвищу Гермес. Об этом сообщил глава национальной полиции Колумбии Уильям Рене Саламанка Рамирес в соцсети Х (Twitter).
Операцию по задержанию итальянца назвали «Минерва», она длилась более шесть месяцев. Глава колумбийской полиции назвал преступника одним из самых разыскиваемых наркоторговцев в мире.
«Бильярдный стол выдал очередного “крестного отца” итальянской мафии! Мы поймали в Медельине одного из самых разыскиваемых наркоторговцев в мире, итальянца Густаво Ночеллу», — написал Рамирес.
Он не уточнил, как бильярдный стол помог в поимке Гермеса. Однако Associated Press поясняет, что мужчина менял съемные квартиры каждые три месяца, чтобы скрываться от полицейских, но ведомство обратило внимание: в каждое жилище он ставил один и тот же бильярдный стол. Спецслужбы проследили за перемещением стола и вычислили новое место жительства Гермеса. Его задержали в роскошной квартире в Эль-Побладо — одном из наиболее престижных районов колумбийского города Медельин.
По оценке силовиков, он был главным связующим звеном между итальянскими мафиозными кланами и южноамериканской мафией, особенно колумбийской, и отвечал за координацию доставки кокаина из Колумбии в Амстердам на кораблях и парусных лодках, а после — транспортировку в Неаполь.
Ночелла был связующим звеном между несколькими итальянскими кланами и наркокартелями в Южной Америке, уточнил Рамирес. По его словам, в последние месяцы колумбийским и европейским правоохранителям удалось задержать более 40 торговцев наркотиками.
«Борьба с незаконным оборотом наркотиков ведется не против крестьян, а против наркобаронов. Все остальное-отговорки, чтобы обниматься с главарями», — написал в X колумбийский президент Густаво Педро.
В конце июля в США арестовали сооснователя и лидера мексиканского наркокартеля «Синалоа» Исмаэля (Эль Майо) Самбада. Преступника задержали в Эль-Пасо в Техасе. Вместе с ним под стражу взяли сына второго сооснователя картеля, Хоакина (Эль Чапо) Гусмана, Хоакина Гусмана-Лопеса. Задержанных обвинили в том числе в торговле фентанилом.
В феврале 2023 года США обвинили 76-летнего Самбада в производстве и распространении фентанила. Ему также вменили сговор с целью убийства, отмывание денег и ряд других преступлений. Вашингтон обещал вознаграждение $15 млн за поимку наркоторговца.