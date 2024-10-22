В Колумбии поймали одного из крупнейших наркобаронов благодаря бильярду

Он не уточнил, как бильярдный стол помог в поимке Гермеса. Однако Associated Press поясняет, что мужчина менял съемные квартиры каждые три месяца, чтобы скрываться от полицейских, но ведомство обратило внимание: в каждое жилище он ставил один и тот же бильярдный стол. Спецслужбы проследили за перемещением стола и вычислили новое место жительства Гермеса. Его задержали в роскошной квартире в Эль-Побладо — одном из наиболее престижных районов колумбийского города Медельин.