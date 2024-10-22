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Минобороны: за сутки над регионами РФ уничтожили 26 беспилотников ВСУ

Дроны были сбиты в Курской, Белгородской, Ростовской, Брянской и Орловской областях.

Источник: Аргументы и факты

Российские средства противовоздушной обороны за 24 часа ликвидировали 26 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на территории Российской Федерации, сообщает Минобороны РФ.

В МО уточнили, что речь идёт о беспилотниках самолётного типа.

Дроны ВСУ были уничтожены в Курской, Белгородской, Ростовской, Брянской и Орловской областях.

В частности, ночью украинские БПЛА были сбиты в Ростовской области. Ликвидировано 11 беспилотников. В Курской области ВС РФ в ночное время суток уничтожили два дрона, ещё три беспилотных летательных аппарата были сбиты днём.

Ранее сообщалось, что в Брянской области из-за атаки Вооружённых сил Украины нарушилось энергоснабжение завода.