Иномарка сбила двоих пешеходов в Хабаровском крае

«В 21:00 иномарка, двигаясь по проезжей части проспекта Победы со стороны Орехова в сторону проспекта Московского, сбила двоих пешеходов, которые внезапно выбежали на проезжую часть вне пешеходного перехода», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.