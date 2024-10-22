Иномарка сбила двоих пешеходов в Хабаровском крае

Вечером 21 октября в Комсомольске произошло серьезное ДТП на проспекте Победы. В районе дома № 59 водитель «Тойоты» наехал на двоих пешеходов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«В 21:00 иномарка, двигаясь по проезжей части проспекта Победы со стороны Орехова в сторону проспекта Московского, сбила двоих пешеходов, которые внезапно выбежали на проезжую часть вне пешеходного перехода», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.
Мужчину и женщину госпитализировали с тяжелыми травмами в реанимационное отделение. Их личности устанавливаются. Проводится проверка.