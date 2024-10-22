Экстрадированному из Камбоджи россиянину вменяют пять преступлений

Гражданин России Сергей Волков, экстрадированный недавно из Камбоджи, обвиняется в совершении ряда преступлений, связанных с реставрацией объектов на Соловках. По данным судебного дела, представленным РИА Новости, Волкову инкриминируется пять уголовных деяний.
«Волков обвиняется в совершении пяти тяжких преступлений, совершенных более трех лет назад в составе организованной преступной группы», — говорится в заявлении.
Следствие утверждает, что в период с 2011 по 2016 год обвиняемый в содружестве с соучастниками присвоил средства, выделенные Министерством культуры РФ. Общий размер ущерба превышает 19 миллионов рублей.
Представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк отметила, что Волков возглавлял одну из подрядных организаций, заключивших государственные соглашения с официальными лицами на проведение экспертизы объектов, которые являются частью культурного наследия, включая постройки Соловецкого монастыря и отдельные здания на территории архипелага.
Ранее стало известно, что власти Камбоджи депортировали в Россию Сергея Волкова. Он был передан сотрудникам российской полиции в аэропорту Пномпеня для дальнейшей его доставки в Москву.