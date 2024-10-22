Прокурор требует максимальный срок убийце экс-командира «Краснодара»

Это заявление сделано в ходе судебного разбирательства по делу об убийстве Станиславы Ржицкого, бывшего командира подводной лодки «Краснодар», сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.
Краснодарский краевой суд рассматривает данное дело в закрытом режиме. В прениях прокурор предложил назначить подсудимому лишение свободы на 25 лет, что является высшей мерой наказания по предъявленным обвинениям.
Денис обвиняется в заказном убийстве, незаконном обороте оружия и государственной измене.
Ранее ИА KrasnodarMedia писало, что согласно следствию, в октябре 2022 года Денисенко получил указание устранить Ржицкого из-за его служебной деятельности. Подсудимый следил за жертвой, за его распорядком дня, получил от сообщников пистолет с глушителем. Утром 10 июля он застрелил экс-капитана подводной лодки в парке отдыха и культуры имени 30-летия Победы. Затем обвиняемый уехал из Краснодара.
Денисенко был задержан в Туапсинском районе. Во время обыска его жилья были обнаружены билеты, подтверждающие его намерение покинуть Россию и вылететь в Турцию, а затем в Швейцарию.