Прокурор требует максимальный срок убийце экс-командира «Краснодара»

Ранее ИА KrasnodarMedia писало, что согласно следствию, в октябре 2022 года Денисенко получил указание устранить Ржицкого из-за его служебной деятельности. Подсудимый следил за жертвой, за его распорядком дня, получил от сообщников пистолет с глушителем. Утром 10 июля он застрелил экс-капитана подводной лодки в парке отдыха и культуры имени 30-летия Победы. Затем обвиняемый уехал из Краснодара.