Олбани
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вышел фильм-расследование о сети нелегальных казино в Приморье

Её держало крупное преступное сообщество.

Источник: Прокуратура Красноярского края

В Сети появился эпизод расследования Эдуарда Петрова «Нечестная рулетка. Всё на зеро» (18+), посвящённый сети нелегальных казино во Владивостоке. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СКР по Приморскому краю.

Уголовное дело касается незаконной игорной деятельности, организации ОПС, дачи взятки, посредничества в мошенничестве и взяточничестве.

Организаторы и руководители преступного сообщества — Карапет Аветисян, Оганес Аветисян, Руслан Аветисян, Денис Гридасов, Максим Колозников. Всего по делу проходят 36 фигурантов.

По версии следствия, с 2016 по 2022 годы участники организованного преступного сообщества вели подпольную игорную деятельность во Владивостоке. Для этого они оборудовали 14 нежилых помещений. Доход от всех точек превысил 375 млн рублей.