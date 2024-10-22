Вышел фильм-расследование о сети нелегальных казино в Приморье

В Сети появился эпизод расследования Эдуарда Петрова «Нечестная рулетка. Всё на зеро» (18+), посвящённый сети нелегальных казино во Владивостоке. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СКР по Приморскому краю.
Уголовное дело касается незаконной игорной деятельности, организации ОПС, дачи взятки, посредничества в мошенничестве и взяточничестве.
Организаторы и руководители преступного сообщества — Карапет Аветисян, Оганес Аветисян, Руслан Аветисян, Денис Гридасов, Максим Колозников. Всего по делу проходят 36 фигурантов.
По версии следствия, с 2016 по 2022 годы участники организованного преступного сообщества вели подпольную игорную деятельность во Владивостоке. Для этого они оборудовали 14 нежилых помещений. Доход от всех точек превысил 375 млн рублей.