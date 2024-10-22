Махинации чиновников с землёй на 9 млн рублей раскрыты в Хабаровском районе

В Хабаровском районе две сотрудницы администрации села Мирного незаконно оформили на своих родственников земельные участки стоимостью более 9 млн рублей. Это выяснилось в результате прокурорской проверки, возбуждены уголовные дела, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Две 40-летние сотрудницы, главный специалист и специалист администрации Мирненского сельского поселения, разработали преступную схему. Одна делала поддельные нотариальные доверенности на земельные участки, находящиеся в государственной собственности. Вторая внесла в похозяйственную книгу поселения ложные записи о том, что граждане имеют право на землю по разным основаниям, и сделала выписки из нее.
Затем документы передали в Росреестр для оформления права собственности. В итоге восемь участков общей площадью 2,2 гектара и стоимостью свыше 9 млн рублей были переданы родственникам чиновниц: семь — сожителю одной, восьмой — брату двоюродной сестры другой.
— Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры, — рассказала старший помощник прокурора Хабаровского района Светлана Потарская. — Также прокуратура направила иски о возврате земельных участков из незаконного владения в государственную собственность. Одна из чиновниц по представлению прокурора уже уволена в связи с утратой доверия. Вторая сейчас находится на больничном, после её выздоровления будет решаться вопрос об ее увольнении.