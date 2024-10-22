Махинации чиновников с землёй на 9 млн рублей раскрыты в Хабаровском районе

— Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры, — рассказала старший помощник прокурора Хабаровского района Светлана Потарская. — Также прокуратура направила иски о возврате земельных участков из незаконного владения в государственную собственность. Одна из чиновниц по представлению прокурора уже уволена в связи с утратой доверия. Вторая сейчас находится на больничном, после её выздоровления будет решаться вопрос об ее увольнении.