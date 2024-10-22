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59-летний житель села Белогорного пытался сам потушить горящий дом

Мужчина обжег руки, пытаясь, потушить свой дом под Саратовом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В селе Белогорное в Вольском районе под Саратовом 20 октября загорелся частный дом. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на областное управление МЧС, информация о пожаре была получена в шесть утра.

— Площадь пожара составила 36 квадратных метров. На тушение огня выезжали два пожарных расчета. Ожоги рук получил 59-летний хозяин дома. Мужчина пытался самостоятельно потушить пламя, — пишут журналисты телеканала.

Хозяина дома отвезти в больницу, где ему помогли медики. Сейчас выяснением причины появления огня занимаются дознаватели.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области обогреватель стал причиной гибели пенсионерки из села Казачинское. Женщина оставила прибор включенным и легла спать.