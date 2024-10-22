Стало известно состояние полузащитника ФК «Сибирь», которому сломали челюсть

Известно, что на тренировке между капитаном команды Сергеем Нарылковым и полузащитником Константином Поповым произошла ссора, в результате выяснения отношений Константину сломали челюсть. Как рассказала друг семьи, футболисту провели тяжелую операцию, после которой он сейчас находится в тяжелом состоянии. Также, по ее словам, после инцидента никто из клуба не проявил интереса к состоянию здоровья Попова и все молчат о произошедшем.