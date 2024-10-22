Нашёл банковскую карту и накупил алкоголя и продуктов молодой хабаровчанин

Как рассказали в пресс-службе краевого УМВД России, сотрудники отдела полиции № 4 г. Хабаровска установили, что потерпевший утерял карту. Заявитель не знал, что в таких случаях карту надо в обязательном порядке блокировать. Через две недели горожанин зашел в мобильный сервис и понял, что со счета списаны его накопления. Неизвестный банковской картой рассчитывался в различных магазинах бесконтактным способом за продукты питания и алкоголь.