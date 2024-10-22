Нашёл банковскую карту и накупил алкоголя и продуктов молодой хабаровчанин

В полицию за помощью обратился 75-летний житель Индустриального района хабаровска. С банковской карты пенсионера неизвестный похитил 65 тысяч рублей, сообщает ИА AmurMedia.
Как рассказали в пресс-службе краевого УМВД России, сотрудники отдела полиции № 4 г. Хабаровска установили, что потерпевший утерял карту. Заявитель не знал, что в таких случаях карту надо в обязательном порядке блокировать. Через две недели горожанин зашел в мобильный сервис и понял, что со счета списаны его накопления. Неизвестный банковской картой рассчитывался в различных магазинах бесконтактным способом за продукты питания и алкоголь.
Полицейские, изучив записи с камер наблюдения в торговых точках, задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний житель Железнодорожного района.
В счет погашения причиненного ущерба оперуполномоченные изъяли принадлежащие фигуранту 10 тысяч рублей наличных денег и смартфон.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.