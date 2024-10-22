В Красноярском крае с виновника лесного пожара взысканы расходы на тушение

В Ирбейском районе с виновника лесного пожара взысканы расходы, понесённые на тушение возгорания. Об этом сообщили в прокуратуре по Красноярскому краю.
В мае 2024 года арендатор сельскохозяйственного участка не очистил территорию от сухой растительности в условиях особого пожароопасного режима, что привело к возгоранию.
Пожар распространился на 74 гектара лесного фонда, а его тушение обошлось КГАУ «Лесопожарный центр» и краевому бюджету в 21 тысячу рублей. Нарушитель был привлечён к административной ответственности по статье о нарушении правил пожарной безопасности и заплатил штраф в 40 тысяч рублей.
По решению суда, жителю Ирбейского предстоит возместить затраты на ликвидацию пожара. Прокуратура держит исполнение этого решения на контроле.