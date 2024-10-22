В Красноярском крае с виновника лесного пожара взысканы расходы на тушение

Пожар распространился на 74 гектара лесного фонда, а его тушение обошлось КГАУ «Лесопожарный центр» и краевому бюджету в 21 тысячу рублей. Нарушитель был привлечён к административной ответственности по статье о нарушении правил пожарной безопасности и заплатил штраф в 40 тысяч рублей.