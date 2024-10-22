Квачкову грозит уголовное дело за дискредитацию ВС РФ

23 декабря 2010 года Квачков был арестован по обвинению в организации вооруженного мятежа и терроризме. 8 февраля 2013 года Московский городской суд признал его виновным в предъявленных ему обвинениях и приговорил к 13 годам колонии строгого режима. Верховный суд РФ затем сократил срок до восьми лет. Из мест лишения свободы он освободился в 2019 году. Квачков был дважды оштрафован за дискредитацию использования российской армии.