Квачкову грозит уголовное дело за дискредитацию ВС РФ

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Следователи могут возбудить уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил России в отношении полковника в отставке Владимира Квачкова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«В настоящее время есть все основания для возбуждения уголовного дела в отношении Квачкова. Вопрос рассматривается. Если будет принято положительное решение, то полковнику в отставке грозит до пяти лет лишения свободы», — сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что если человек в течение года дважды привлекается к административной ответственности по ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ), то имеются основания возбудить в отношении нарушителя уголовное дело.
23 декабря 2010 года Квачков был арестован по обвинению в организации вооруженного мятежа и терроризме. 8 февраля 2013 года Московский городской суд признал его виновным в предъявленных ему обвинениях и приговорил к 13 годам колонии строгого режима. Верховный суд РФ затем сократил срок до восьми лет. Из мест лишения свободы он освободился в 2019 году. Квачков был дважды оштрафован за дискредитацию использования российской армии.