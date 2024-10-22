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Квачкову грозит уголовное дело за дискредитацию ВС РФ

Полковник в отставке может получить до пяти лет лишения свободы, сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Следователи могут возбудить уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил России в отношении полковника в отставке Владимира Квачкова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В настоящее время есть все основания для возбуждения уголовного дела в отношении Квачкова. Вопрос рассматривается. Если будет принято положительное решение, то полковнику в отставке грозит до пяти лет лишения свободы», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что если человек в течение года дважды привлекается к административной ответственности по ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ), то имеются основания возбудить в отношении нарушителя уголовное дело.

23 декабря 2010 года Квачков был арестован по обвинению в организации вооруженного мятежа и терроризме. 8 февраля 2013 года Московский городской суд признал его виновным в предъявленных ему обвинениях и приговорил к 13 годам колонии строгого режима. Верховный суд РФ затем сократил срок до восьми лет. Из мест лишения свободы он освободился в 2019 году. Квачков был дважды оштрафован за дискредитацию использования российской армии.