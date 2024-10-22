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В Тульской области беспилотники ВСУ повредили помещения двух спиртзаводов

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

Два предприятия повреждены в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, проинформировал глава Тульской области Дмитрий Миляев.

Он уточнил, что речь идёт о заводах, где производится спирт. Губернатор подчеркнул, что, по предварительным сведениям, в результате украинской атаки никто не пострадал.

«Пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в посёлке Лужковский Суворовского района. По предварительной информации пострадавших нет», — написал Миляев в Telegram.

Глава региона отметил, что власти осуществляют контроль за ситуацией.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что за 24 часа ВС РФ ликвидировали 26 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Дроны были сбиты в Курской, Белгородской, Ростовской, Брянской и Орловской областях.